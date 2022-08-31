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المجر تحصل على شحنات إضافية من الغاز الروسي

منشأة للغاز في روسيا
31 أغسطس 2022 22:50

أعلنت المجر، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مع شركة «غازبروم» الروسية العملاقة لمدّها بشحنات إضافية من الغاز.
وأكد وزير الخارجية بيتر سيارتو، بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في براغ عاصمة جمهورية التشيك، أنه «تم إبرام اتفاق لشهري سبتمبر وأكتوبر».
وأضاف، في مقطع فيديو نشره على صفحته في موقع فيسبوك، أن الإمدادات «ستزيد بـ 5.8 مليون متر مكعب» في اليوم «ابتداءً من الأول من سبتمبر».
بعد زيارة قام بها سيارتو في يوليو الماضي إلى موسكو، مدّت «غازبروم» المجر بـ2.6 مليون متر مكعب إضافي يومياً في أغسطس «ما يتجاوز الكميات التي تم التفاوض عليها».
وسيصل الغاز عبر تركيا وبلغاريا وصربيا بواسطة أنبوب الغار «تركستريم»، وفق ما أكد الوزير.
وزار بيتر سيارتو، موسكو في يوليو لبحث شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز ستضاف إلى 4.5 مليار كان تسلم سنوياً إلى المجر قبل الأزمة في أوكرانيا.
وتعتمد المجر، بشكل كبير، على النفط والغاز الروسي، وأعلنت في منتصف يوليو «حالة الطوارئ» في مواجهة أزمة الطاقة.

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