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هزّات أرضية تضرب جزيرة يونانية

جزيرة ساموس اليونانية
31 أغسطس 2022 21:45

سجلت ثلاث هزّات ارضية متتالية، اليوم الأربعاء، في جزيرة ساموس اليونانية، حسبما أعلن معهد رصد الزلازل، من دون الإشارة إلى أي أضرار أو إصابات.
ووقعت هزة بقوة 4,7 درجة عند الساعة 09:56 بتوقيت غرينتش، تبعتها هزة أخرى بقوة 5,2 درجة عند الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش، ثمّ هزّة ثالثة بقوة 4,5 درجة عند الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش، حسبما أعلن معهد رصد الزلازل في أثينا.
وقال جورجيوس ستانتزوس عمدة الجزء الشرقي من الجزيرة للتلفزيون "الهزّات (كانت) قوية (لكن) السكّان والزوّار هادئون (...) ليست لدينا أيّ معلومات عن إصابات أو أضرار".
ووقعت الهزّات الثلاث في البحر جنوب الجزيرة، على عمق أقل من 14 كيلومتراً (8,7 اميال)، وفقاً للمرصد.
تتعرّض اليونان للزلازل بشكل منتظم، كونها تقع على عدد من خطوط الصدع الجيولوجي.
قضى شخصان في ساموس في أكتوبر 2020 بعد زلزال بقوة سبع درجات في بحر إيجه، أودى أيضا ب114 شخصاً في مدينة إزمير الساحلية التركية.

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المصدر: آ ف ب
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جزيرة ساموس
هزة أرضية
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