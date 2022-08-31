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أميركا تعلن قراراً بشأن نسخة جديدة من لقاحين ضد أوميكرون

عامل يحضر جرعة من لقاح كورونا
31 أغسطس 2022 21:23

سمحت السلطات الصحية الأميركية، اليوم الأربعاء، باستخدام النسخة المطورة من لقاح كوفيد-19 من شركتي "فايزر" و"موديرنا" ضد المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد للبدء سريعاً في حملة تطعيم جديدة.
وقالت وكالة الأدوية الأميركية، في بيان، إنه يسمح باستخدام اللقاحين المحدثين للحصول على جرعة معززة اعتباراً من سن 12 عامًا للقاح "فايزر" وسن 18 عامًا للقاح "موديرنا".
يستهدف هذا الجيل الجديد من اللقاح المضاد لكوفيد المتحورة الأصلية للوباء والمتحورتين الفرعيتين BA.4 وBA.5 من سلالة أوميكرون.
وكتبت الوكالة الأميركية أن هذه اللقاحات يجب أن "توفر حماية متزايدة من المتحورة أوميكرون المنتشرة حاليًا".
في وقت سابق من هذا الصيف، أعلنت وزارة الصحة الأميركية أنها اشترت 105 ملايين جرعة من شركة "فايزر" و66 مليونًا من "موديرنا" لاستخدامها خلال الخريف والشتاء.
وعلى اللقاحات أن تنال توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
من المقرر أن تجتمع لجنة خبراء مستقلين بطلب من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لمناقشة الموضوع غدا الخميس. بعد ذلك، ستكلف مديرة الوكالة روشيل والينسكي إعطاء الضوء الأخضر النهائي.
وبالتالي، قد تكون هذه النسخة الجديدة من اللقاحات متاحة اعتبارا من الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.
اللقاحات المتداولة حاليًا كانت تعتمد على النسخة الأصلية للفيروس. لكنها أثبتت تدريجًا أنها أقل فاعلية ضد المتحورات التي ظهرت مع مرور الوقت بسبب التطور السريع لكوفيد.
وخلافا لمتحورتي "ألفا" و"دلتا"، اللتين تراجع انتشارهما، سيطرت المتحورة أوميكرون مع نسخها المتعددة تدريجاً على الحالات خلال عام 2022 في جميع أنحاء العالم.
وقدمت شركتا "فايزر" و"موديرنا" أيضًا طلب ترخيص لهذه النسخة المحدثة من لقاحهما إلى وكالة الأدوية الأوروبية.

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المصدر: آ ف ب
لقاح كورونا
موديرنا
مودرنا
فايزر
متحورة أوميكرون
سلالة فرعية
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