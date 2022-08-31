14 قتيلاً بهجوم إرهابي في الكونغو

قال شاهد وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن متشددين قتلوا ما لا يقل عن 14 مدنياً وخطفوا أكثر من 12 آخرين في هجوم بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد متحدث باسم الجيش الهجوم، الذي وقع في إقليم إيتوري مساء الثلاثاء، محملاً الهجوم لجماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي. وقال المتحدث أنتوني موالوشاي، إن الجيش قتل خمسة من الإرهابيين، وأنقذ طفلة في الخامسة من عمرها كانت مخطوفة. ولم يذكر عدد القتلى من المدنيين. وأوضح جيلبرت سيفامويندا، وهو رئيس جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، أن عدد القتلى في بياكاتو بلغ 16 قتيلاً، منهم 14 مدنياً واثنان من المهاجمين. وأضاف سيفامويندا أن نحو 15 مزارعاً ما زالوا في عداد المفقودين، فضلاً عن أشخاص آخرين عدة لم يتسن العثور عليهم ولا يردون على المكالمات.