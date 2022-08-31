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روسيا توقف صادرات الغاز إلى أوروبا

منشأة تابعة لخط غاز أنابيب نورد ستريم 1
31 أغسطس 2022 20:18

أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيس إلى أوروبا، اليوم الأربعاء، لأسباب قالت إنها تتعلق بالصيانة.
وسيتوقف عدم تدفق الغاز، عبر خط "نورد ستريم 1"، إلى ألمانيا بين الساعة 0100 بتوقيت جرينتش يوم 31 أغسطس وحتى 0100 بتوقيت جرينتش يوم الثالث من سبتمبر المقبل، وفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم".
وأظهرت البيانات الواردة من الموقع الإلكتروني للجهة المشغلة لخط الأنابيب انخفاض التدفقات إلى الصفر بين 0200 و0300 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لعملاق الغاز الروسي "غازبروم" قوله، اليوم الأربعاء، إن شركة "سيمنس إنريجي" الألمانية غير قادرة على إجراء صيانة دورية لمعدات خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1".
وقال ميلر أيضا إن صيانة رئيسية لمعدات "نورد ستريم 1" غير ممكنة بسبب العقوبات الغربية.
وقالت "غازبروم" إن الإغلاق الجديد ضروري لإجراء صيانة للضاغط الوحيد المتبقي لخط الأنابيب.
وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب الأزمة في أوكرانيا.
ومن شأن زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400 بالمئة منذ أغسطس من العام الماضي، مما تسبب في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات وأجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.
وخفضت موسكو بالفعل الإمدادات عبر نورد ستريم 1 إلى 40 بالمئة من قدرته الاستيعابية في يونيو وإلى 20 بالمئة في يوليو، وتلقي باللوم على مشاكل الصيانة والعقوبات التي تقول إنها تمنع إعادة معدات وتركيبها.

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المصدر: رويترز
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