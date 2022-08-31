ألمانيا تحذر من الاستخفاف بالقوة العسكرية الروسية

حذر الجنرال إيبرهارد تسورن المفتش العام لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، من الاستخفاف بقوة روسيا العسكرية. وقال تسورن، في مقابلة صحفية "ربما الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية في أوكرانيا في الوقت الحالي. ولكن مع ذلك، يجب ألا نقلل من قدرة القوات البرية الروسية على فتح جبهة قتال ثانية". وأضاف أنه، بخلاف الجيش، تمتلك روسيا أيضاً قوة بحرية وجوية تحت تصرفها. وأوضح "لم يتم نشر معظم القوات البحرية الروسية بعد" في الأزمة الأوكرانية، مؤكدا "ما زالت القوات الجوية الروسية تمتلك قدرات كبيرة أيضا مما يشكل تهديدا لحلف شمال الأطلسي كذلك". وأكد تسورن، الذي كان يتحدث قبل بدء الهجوم الأوكراني في الجنوب، أن روسيا ما زالت تمتلك قوات احتياطية كبيرة. وقال "فيما يتعلق بجيشها، فإن روسيا قادرة بشكل كبير جدا على توسيع الصراع إقليميا. مسألة أن يكون هذا أمراً غير معقول أن تفعله روسيا شيء مختلف". وفي إشارة إلى الوضع العسكري في أوكرانيا، قال تسورن إن ديناميكية العملية العسكرية الروسية تباطأت لكن موسكو ما زالت تمضي قدماً. وأضاف "إنهم يواصلون تقدمهم بدعم من نيران المدفعية المكثفة بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين الأوكرانيين". وأشار أيضاً إلى أن الذخيرة لدى روسيا ليست على وشك النفاد في أي وقت قريب.