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اجتماع لوزراء خارجية دول السبع في ألمانيا نوفمبر المقبل

اجتماع لوزراء خارجية دول السبع في ألمانيا نوفمبر المقبل
31 أغسطس 2022 18:27

أعلنت الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيلتقون في المبنى التاريخي لمدينة مونستر غربي ألمانيا أوائل نوفمبر المقبل.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر أمنية أن الاستعدادات لاستقبال هذا الاجتماع في المدينة جارية بالفعل.
وأوضحت الخارجية الألمانية أن من المقرر أن ينعقد ثاني اجتماع رسمي لوزراء خارجية المجموعة خلال هذا العام يومي الثالث والرابع من نوفمبر المقبل، ووجه متحدث باسم الوزارة الشكر لسلطات مدينة مونستر ولعمدتها لإتاحة الفرصة للاستفادة من مبنى البلدية لاستقبال هذا اللقاء.
يذكر أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، وستوجه وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك الدعوة لنظرائها في المجموعة لحضور الاجتماع.
وأفادت تقارير صحفية بأن موظفين تابعين لوزيرة الخارجية الألمانية موجودون في مونستر منذ أكثر من أسبوعين لفحص المواقع هناك كما تشارك أجهزة أمنية أيضا في عمليات الفحص حيث ستكون هناك احتياطات أمنية مشددة ولاسيما بسبب وجود وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن.

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