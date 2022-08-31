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السعودية تحبط تهريب عشرات ملايين الأقراص المخدرة في أكبر عملية

أفراد العصابة التي حاولت تهريب المخدرات
31 أغسطس 2022 17:59

تمكنت القوات الأمنية السعودية من إلقاء القبض على ثمانية أشخاص، حاولوا تهريب نحو 47 مليون قرص من مادة "الإمفيتامين" المخدرة داخل "شحنة دقيق" إلى المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الأربعاء، عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي قوله إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة، ومتابعة وصولها إلى الميناء الجاف في مدينة الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات".
وأشار إلى أنه" تمت مداهمة الموقع والقبض على المشاركين في تهريبها وعددهم ثمانية مقيمين، (ستة من الجنسية السورية وباكستانيان)، بحوزتهم 46 مليونا و916 ألفا و480 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".
وأعلن المتحدث أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة"، موضحا أن "كمية المواد المخدرة التي ضبطت تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة".

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المصدر: وكالات
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