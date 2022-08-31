الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يتخذ قراراً بشأن تأشيرات دخول الروس

تأشيرة شنجن
31 أغسطس 2022 17:44

أعلن جوزيف بوريل منسق شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد على تعليق اتفاقية تسهيل حصول الروس على تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد.
من شأن تعليق الاتفاقية أن يجعل حصول الروس على تأشيرات إلى دول التكتل الأوروبي أكثر صعوبة.
وأعلن بوريل الأربعاء أن اجتماع الوزراء في براغ، عاصمة جمهورية التشيك، أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددا على ضرورة أن "يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل".
كانت العديد من دول التكتل تطالب بتعليق هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها عام 2007 بين روسيا والتكتل الأوروبي.
وسبق أن فرضت دول الاتحاد، إستونيا وليتوانيا ولاتفيا المتاخمة لروسيا، وكذلك جمهورية التشيك بالفعل قيودا على دخول السائحين الروس.
كانت فنلندا تعتزم أن تحذو حذوهم في سبتمبر المقبل. وكانت دول أخرى مثل بولندا أيضا تريد تقييد إصدار التأشيرات للروس. ودعت الدنمارك إلى التوصل لإجراء مشترك على مستوى الاتحاد، وكانت تعتزم اتخاذ إجراءات منفردة في هذا الصدد.

أخبار ذات صلة
مفتشون من وكالة الطاقة يبقون في محطة زابوريجيا النووية
رغم قلق أميركي.. الصين والهند تشاركان في مناورات عسكرية روسية
المصدر: وكالات
روسيا
الاتحاد الأوروبي
تأشيرات الدخول
تعليق
آخر الأخبار
مصرف لبنان المركزي
عربي ودولي
صندوق النقد الدولي يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان
2 سبتمبر 2022
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©