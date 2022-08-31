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أستراليا تخفض فترة العزل الاجباري للمصابين بكورونا

أستراليا تخفض فترة العزل الاجباري للمصابين بكورونا
31 أغسطس 2022 17:20

 قررت أستراليا خفض فترة العزل الاجباري للمصابين بفيروس كورونا من سبعة إلى خمسة أيام، عقب أن ضغط مسؤولو الولايات على رئيس الوزراء انتوني البانيز لتخفيف القيود بعد ذروة تفشي الفيروس خلال فصل الشتاء.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألبانيز القول للصحفيين" أعتقد أنه في ظل الأدلة الحالية يعد هذا إجراء ملائما في هذه المرحلة من الجائحة، ووافق على ذلك رؤساء وزراء الولايات".
وأضاف أن الحكومة سوف تلغي المطالبة بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية الداخلية.
ومن المقرر أن تدخل هذه التغيرات حيز التنفيذ ابتداء من التاسع من سبتمبر المقبل.

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