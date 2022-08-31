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الأردن يعلن سقوط إحدى طائرات سلاح الجو ونجاة قائدها

الأردن يعلن سقوط إحدى طائرات سلاح الجو ونجاة قائدها
31 أغسطس 2022 16:39

 أعلن الجيش الأردني اليوم الأربعاء سقوط إحدى طائرات سلاح الجو المقاتلة ونجاة قائدها.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قوله إن "إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة سقطت أثناء قيامها بعد ظهر اليوم برحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوب المملكة".
وأضاف المصدر أن "الحادث لم يسفر عن وقوع أية خسائر بشرية، إذ قام الطيار بالقفز من الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان مستخدماً مظلة النجاة وتم اخلاؤه إلى مدينة الحسين الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة له وحالته العامة مستقرة".

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