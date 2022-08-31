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جازبروم تعلق مؤقتا شحنات الغاز إلى ألمانيا

جازبروم تعلق مؤقتا شحنات الغاز إلى ألمانيا
31 أغسطس 2022 15:41

أعلنت شركة تشغيل خط أنابيب نورد ستريم إيه جي توقف امدادات شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا من خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء كما هو مخطط له.
وقال موقع نورد ستريم إيه جي الإلكتروني ، إنه لم تتدفق كميات كبيرة من الغاز عبر خط الأنابيب بين الساعة 3 و4 صباحا (الواحدة والثانية صباحا بتوقيت جرينتش). وكانت كميات امدادات شحنات الغاز قد انخفضت بالفعل في الساعة السابقة.
وأكدت شركة الطاقة الروسية العملاقة الحكومية اليوم الأربعاء أن "الخدمة عبر نورد ستريم، توقفت بشكل كامل" وذلك في رسالة عبر موقع /تليجرام./ وقالت إن أعمال الخدمة المخطط لها بدأت في محطات ضغط متعددة.
وأصدرت شركة الطاقة الروسية العملاقة المملوكة للدولة جازبروم تحذيرا مسبقا من أن شحنات الغاز ستعلق مؤقتا اليوم الأربعاء بسبب أعمال الصيانة .
 وشكك كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية لتنظيم الطاقة، في صحة ادعاء أعمال الصيانة.
 وفي الأسابيع الأخيرة ، تم تسليم أقل من 20% من الحد الأقصى لحجم توصيل الغاز الممكن عبر خط الأنابيب.
 وذكرت جازبروم مرارا أسبابا فنية للانخفاض الحاد في عمليات التسليم.
وشككت الحكومة الألمانية علنا في هذا الادعاء.

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