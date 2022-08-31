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عربي ودولي

أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر دخول السائحين الروس

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
31 أغسطس 2022 13:30

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوروبي إلى حظر دخول السائحين الروس.

وقال كوليبا لرويترز، بينما تجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براج اليوم الأربعاء في اليوم الثاني من المحادثات "انقضى وقت أنصاف الحلول.. السياسة الصارمة والمتسقة فقط هي التي يمكن أن تؤتي نتائج".

ومن المتوقع أن يتفق الوزراء على تعليق اتفاق مع موسكو بشأن تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة، بما يعني أن الروس سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول ودفع مبالغ أكبر للحصول على تأشيرات، فيما سيظل التكتل منقسما على الأرجح بشأن فرض حظر سفر صريح إلى دوله.

 

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