الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ميركل: جورباتشوف كتب تاريخ العالم

ميركل: جورباتشوف كتب تاريخ العالم
31 أغسطس 2022 12:36

أشادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بالروسي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ورئيس الدولة السوفيتية السابق ميخائيل جورباتشوف، ووصفته بأنه "سياسي عالمي فريد".
وقالت ميركل في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء: "أتمنى أن تُتيح ذكرى إنجازه التاريخي لحظة توقف، خاصة في تلك الأسابيع والأشهر الرهيبة من حرب روسيا ضد أوكرانيا".
وذكرت ميركل أنها تلقت نبأ وفاة جورباتشوف بحزن شديد، وأضافت: "كتب جورباتشوف تاريخ العالم. لقد جسد كيف يمكن لرجل دولة واحد أن يغير العالم إلى الافضل"، مؤكدة أنه لولا شجاعة جورباتشوف "على الجلاسنوست والبيريسترويكا - أي الانفتاح وإعادة الهيكلة - لما كانت الثورة السلمية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) ممكنة".
وأضافت ميركل: "ما زلت أشعر بالخوف الذي كنت أشاركه مع العديد من الأشخاص في جمهورية ألمانيا الديمقراطية في عام 1989، إذا ما كانت الدبابات ستتحرك مرة أخرى كما فعلت في عام 1953، عندما صرخنا "نحن الشعب" ولاحقا "نحن شعب واحد". ولكن هذه المرة - على عكس عام 1953 - لم تتحرك دبابة ولم تُطلق أعيرة نارية"، مشيرة إلى أن جورباتشوف وجه بدلا من ذلك اللوم إلى قادة ألمانيا الديمقراطية العجائز بعبارة: "الحياة تعاقب المتأخرين".
وذكرت ميركل أنه في عام 1990/1989 لم يعد جورباتشوف يعارض نداء الشعب من أجل الحرية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وأضافت: "وأكثر من ذلك، فقد سمح لألمانيا الموحدة لتصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشيرة إلى أنها لن تنسى صور اللقاء بينه وبين المستشار الألماني آنذاك هيلموت كول في القوقاز عام 1990، عندما أصبحت وحدة ألمانيا في سلام وحرية قريبة للغاية، وكتبت: "لقد غيّر ميخائيل جورباتشوف حياتي بشكل جذري. لن أنسى ذلك أبدا".
وكان المستشفى المركزي في العاصمة الروسية موسكو أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء وفاة جورباتشوف عن عمر ناهز 91 عاما بعد إصابته بمرض خطير وطويل.
وينسب إلى رجل الدولة الذي يحظى باحترام دولي الفضل في إنهاء الحرب الباردة بشكل سلمي وكذلك دوره المحوري في إعادة توحيد ألمانيا.
وفي ثمانينات القرن الماضي، تحت قيادة جورباتشوف، أبرم الاتحاد السوفييتي اتفاقيات رائدة وتاريخية مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي والحد من الأسلحة، وفي داخل الاتحاد السوفييتي، بدأ جورباتشوف عمليات غير مسبوقة للإصلاح وإعادة الهيكلة والانفتاح التي منحت حريات غير مسبوقة لملايين الأشخاص.
وفي عام 1990 حصل جورباتشوف على جائزة نوبل للسلام بسبب إصلاحاته الشجاعة. إلا أن الثورات الاقتصادية الضخمة التي اندلعت في مختلف أنحاء الاتحاد السوفييتي أدت في النهاية إلى انهيار الإمبراطورية الشيوعية التي كانت تتألف من 15 دولة، وإلى الانهيار السياسي لجورباتشوف نفسه، بسبب تفكك الدولة التي كان يقودها عام 1991 .
واستقال جورباتشوف من منصبه كرئيس للاتحاد السوفيتي في عام 1991 عندما صوتت الدولة الشاسعة على حل نفسها، مما أدى إلى إنشاء 15 دولة جديدة مستقلة.

أخبار ذات صلة
مفتشون من وكالة الطاقة يبقون في محطة زابوريجيا النووية
رغم قلق أميركي.. الصين والهند تشاركان في مناورات عسكرية روسية
المصدر: د ب أ
أنجيلا ميركل
روسيا
ميخائيل جورباتشوف
آخر الأخبار
مصرف لبنان المركزي
عربي ودولي
صندوق النقد الدولي يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان
2 سبتمبر 2022
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©