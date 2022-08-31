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عربي ودولي
قافلة لوكالة الطاقة الذرية تنطلق نحو محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
محطة زابوريجيا
31 أغسطس 2022 09:29
انطلق فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء من العاصمة الأوكرانية كييف متجها إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتفقد الأضرار بعد قصف بالقرب من المنشأة.
وسيطرت القوات الروسية على المحطة بعد وقت قصير من الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، وهي قريبة من الخطوط الأمامية.
ولم يتضح متى سيصل الفريق إلى أكبر محطة نووية في أوروبا ومتى سيُجري فحصه.
وحثت الولايات المتحدة على الإغلاق الكامل للمحطة ودعت إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح حولها.
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المصدر: وكالات
أوكرانيا
وكالة الطاقة الذرية
محطة زابوريجيا النووية
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