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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان

من فيضانات باكستان
31 أغسطس 2022 08:25

ارتفع عدد قتلى الفيضانات الكارثية في باكستان باطراد في الوقت الذي تكافح فيه البلاد التي تعاني من ضائقة مالية من أجل إنقاذ ورعاية ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن 1162 شخصا، بينهم 384 طفلا و231 امرأة، لقوا حتفهم بسبب الفيضانات منذ منتصف يونيو. ومن المتوقع أن تزداد الأعداد في الأيام المقبلة.
وتضرر أكثر من 33 مليون شخص في نحو 116 من أصل 160 منطقة إدارية في باكستان من الفيضانات، مع إعلان 72 منطقة منكوبة على الأقل.
ويعيش مئات الآلاف من الأشخاص حاليا بدون غذاء ومياه نظيفة ومأوى وأدوية أساسية.

وغمرت الفيضانات أكثر من مليوني فدان من الأراضي الزراعية، ودمرت محاصيل القطن والأرز والتمور والطماطم والفلفل الحار وغيرها من الخضروات.
وأصدرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، نداء عاجلا لتقديم مساعدات طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي من المقرر أن يزور باكستان الأسبوع المقبل في رسالة عبر الفيديو لدى إطلاق النداء إن "باكستان غارقة في المعاناة".

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المصدر: وكالات
ضحايا
فيضانات
باكستان
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