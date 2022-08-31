الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين تعلن الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا

الصين تعلن الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا
31 أغسطس 2022 08:06

ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن بر الصين الرئيسي سجل 1818 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء هي 392 ظهرت عليها أعراض و1426 بلا أعراض.
وسجلت الصين 1829 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 382 مصحوبة بأعراض و1447 دون أعراض.
ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد 5226.

وحتى أمس الثلاثاء، سجل بر الصين الرئيسي إجمالا 243081 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.
وسجلت العاصمة بكين إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عدم تسجيل أي حالات في اليوم السابق. كما لم تسجل المدينة أي حالات بدون أعراض مثل اليوم السابق، بحسب بيانات الحكومة المحلية.
وفي مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، سُجلت إصابة محلية مصحوبة بأعراض وأخرى بدون أعراض يوم الثلاثاء.
وفي مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، سُجلت 37 إصابة محلية جديدة يوم الثلاثاء، ارتفاعا من 35 في اليوم السابق.

أخبار ذات صلة
النفط يتراجع 3% وإجراءات الإغلاق في الصين تقلص الطلب
الصين تفرض حجراً على مدينة يقطنها 20 مليون جراء كورونا
المصدر: وكالات
الصين
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
مصرف لبنان المركزي
عربي ودولي
صندوق النقد الدولي يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان
2 سبتمبر 2022
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©