الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الجنوبية تلغي إلزامية فحص كورونا للقادمين

كوريا الجنوبية تلغي إلزامية فحص كورونا للقادمين
31 أغسطس 2022 07:35

 قال مسؤول كوري جنوبي اليوم الأربعاء، إن بلاده ستلغي متطلبات الخضوع لاختبار فيروس كورونا المعمول بها حاليا قبل السفر، وذلك بالنسبة للمسافرين القادمين إلى البلاد اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، حيث تعتقد الحكومة أن موجة تفشي الفيروس الأخيرة قد تجاوزت ذروتها وأن انتشار المتحور أوميكرون قد يتراجع.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ السبت المقبل.

وبحسب الوكالة، سجلت البلاد 103961 حالة جديدة بكوفيد- 19، من بينها 458 حالة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات إلى 23 مليونا و246 ألفا و398 حالة، حسبما أفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأعلنت الوكالة تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و764 وفاة، فيما استقر معدل الوفيات عند 0.12 %.
وظل عدد المرضي ذوي الحالات الخطيرة مرتفعا وبلغ 569 مريضا، بانخفاض 22 حالة عن اليوم السابق.

أخبار ذات صلة
الصين تفرض إغلاقاً جزئياً لكبح تفشي كورونا
الصين تعلن الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا
المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
كورونا
فحص كورونا
آخر الأخبار
مصرف لبنان المركزي
عربي ودولي
صندوق النقد الدولي يطلب تغيير قانون السرية المصرفية في لبنان
2 سبتمبر 2022
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©