بايدن: جورباتشيف كان "قائداً نادراً" ساهم بجعل العالم أكثر أماناً
بايدن: جورباتشيف كان "قائداً نادراً" ساهم بجعل العالم أكثر أماناً
31 أغسطس 2022 07:24
أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء عن أسفه لوفاة ميخائيل جورباتشيف، آخر زعيم للاتّحاد السوفياتي السابق، منوّهاً بـ"قائد نادر" ساهم في "جعل العالم أكثر أماناً".
وقال بايدن في بيان إنّ جورباتشيف "بصفته زعيماً لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عمل مع الرئيس الأميركي رونالد ريغن للحدّ من الترسانتين النوويتين لبلدينا، ممّا أراح الناس في جميع أنحاء العالم من أجل إنهاء سباق التسلّح النووي". وأضاف أنّ الراحل اعتمد إصلاحات ديموقراطية خلال قيادته الاتّحاد السوفياتي، معتبراً أنّ هذه "كانت تصرّفات قائد نادر - قائد لديه من الخيال ما يكفي ليرى أنّ مستقبلاً مختلفاً ممكن، ومن الشجاعة ما يكفي للمخاطرة بحياته المهنية كلّها لتحقيق ذلك". وأضاف أنّ "النتيجة كانت عالماً أكثر أماناً وأكثر حرية لملايين الأشخاص". من جهتها، قالت "مؤسسة ريغن" في تغريدة إنّها "حزينة لرحيل رجل كان في يوم من الأيام خصماً سياسياً لرونالد ريغن وانتهى به الأمر ليصبح صديقاً له". وتوفي آخر زعيم للاتحاد السوفياتي عن 91 عاماً مساء الثلاثاء في روسيا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشفى حيث كان يتعالج. وقال "المستشفى المركزي العيادي" التابع للرئاسة الروسية في بيان أوردته وكالات "إنترفاكس" و"تاس" و"ريا نوفوستي" إنّه "مساء اليوم (الثلاثاء) وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشيف".