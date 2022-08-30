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ولاية أميركية تسجل أول وفاة بجدري القردة

عينات للكشف عن جدري القردة
31 أغسطس 2022 01:45

أعلن مسؤولو وزارة الصحة في ولاية تكساس الأميركية، الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة لمريض يعاني من ضعف شديد في المناعة شخصت إصابته بجدري القردة.
ولا تزال هذه الحالة قيد البحث لمعرفة الدور الذي لعبه جدري القردة في الوفاة. 
وعلى الرغم من الألم الذي تسببه الإصابة بجدري القردة، فإنها نادرا ما تؤدي إلى الوفاة.
وقال سكوت باولي المتحدث باسم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في رسالة، إن المراكز على علم بوفاة مريض بالغ من مقاطعة "هاريس" في ولاية تكساس.
وأضاف "تواصل المراكز مراقبة تفشي مرض جدري القردة عن كثب، ونحن نعمل بنشاط مع مسؤولي تكساس لبحث (السبب في وفاة) هذه الحالة".

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المصدر: رويترز
جدري القرود
وفاة
تكساس
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