فرنسا تشهد ثاني أكثر صيف حرارة منذ 122 عاماً

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا، الثلاثاء، أن البلاد شهدت ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ عام 1900. وتابعت الهيئة أنه خلال أشهر يونيو، ويوليو وأغسطس من هذا العام، والتي تعكس فصول الصيف، بحسب الأرصاد الجوية، فإنه من المحتمل أن يكون معدل درجات الحرارة أعلى بواقع 2.3 درجة مئوية من القيمة المرجعية.سجل أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق في فرنسا في عام 2003. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد عانت من ثلاث موجات حرارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية واصفة إياها بأنها شديدة وطويلة على نحو خاص. بشكل عام، فإن موجات الحر هذه استمرت 33 يوماً وهو رقم قياسي.