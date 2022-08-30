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فرنسا تشهد ثاني أكثر صيف حرارة منذ 122 عاماً

جفاف بحيرة في فرنسا
31 أغسطس 2022 01:16

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا، الثلاثاء، أن البلاد شهدت ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ عام 1900.
وتابعت الهيئة أنه خلال أشهر يونيو، ويوليو وأغسطس من هذا العام، والتي تعكس فصول الصيف، بحسب الأرصاد الجوية، فإنه من المحتمل أن يكون معدل درجات الحرارة أعلى بواقع 2.3 درجة مئوية من القيمة المرجعية.سجل أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق في فرنسا في عام 2003.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد عانت من ثلاث موجات حرارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية واصفة إياها بأنها شديدة وطويلة على نحو خاص.
بشكل عام، فإن موجات الحر هذه استمرت 33 يوماً وهو رقم قياسي.

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المصدر: د ب أ
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موجة حر
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