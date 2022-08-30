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وفاة جورباتشيف آخر زعيم للاتحاد السوفيتي

ميخائيل جورباتشيف
31 أغسطس 2022 00:46

توفي ميخائيل جورباتشيف، آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، الثلاثاء، عن 91 عاماً في روسيا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشفى حيث كان يتعالج.
وقال "المستشفى المركزي العيادي"، التابع للرئاسة الروسية في بيان، إنّه "مساء اليوم (الثلاثاء) وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل جورباتشيف".
وكان جورباتشيف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل انهياره.
ولد ميخائيل سيرجيفيتش أندريا جورباتشيف يوم 2 مارس 1931 في مقاطعة ستافروبول جنوبي روسيا (كانت آنذاك تسمى الاتحاد السوفيتي)، لعائلة روسية أوكرانية فقيرة تعمل في الفلاحة.
شهد عهده تحولات كبرى في سياسة البلاد الداخلية والخارجية، وتفكك الاتحاد، وأعلنت الجمهوريات المكونة له استقلالها.
أبرم جورباتشيف اتفاقات مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة وأقام شراكات مع القوى الغربية لإزالة الستار الحديدي الذي قسم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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المصدر: وكالات
ميخائيل جورباتشوف
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