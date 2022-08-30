قرقاش: استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل

هدى جاسم، الاتحاد (أبوظبي، بغداد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا بديل للتهدئة وضبط النفس والحوار البناء لإخراج العراق من أزمته، مشيراً إلى أن استقرار العراق مطلب عربي وإقليمي عاجل، جاء ذلك بينما أعلنت قيادة العمليات العسكرية المشتركة إنهاء حظر التجول وحالة الإنذار القصوى لقواتها، وذلك عقب انسحاب المتظاهرين التابعين لـ«التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» من المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» أمس: «استقرار العراق الشقيق مطلب عربي وإقليمي عاجل، ولا بديل للتهدئة وضبط النفس والحوار البناء بين العراقيين في هذه المرحلة الحساسة ليخرج العراق من أزمته، المواجهة والعنف ليس في مصلحة العراقيين والمنطقة».

وأعلنت قيادة عمليات المشتركة، أمس، إنهاء حظر التجول في البلاد وإنهاء حالة الإنذار القصوى لقواتها وذلك عقب انسحاب جميع المتظاهرين التابعين لـ«التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» من المنطقة الخضراء، وإعادة فتح كافة الطرق المغلقة وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية صوراً تظهر قيام المعتصمين من أنصار «التيار الصدري» برفع الخيام في محيط مجلس النواب.

ودعا مقتدى الصدر أنصاره، إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء في أعقاب الاشتباكات الدائرة فيها منذ أمس الأول.

وشدد الصدر على أن أنصاره يجب أن ينسحبوا من أمام البرلمان، وأن ينهوا الاعتصام المستمر منذ أسابيع.

وقال في مؤتمر صحافي بالنجف: «بغض النظر عمن بدأ الفتنة، أقول الآن أمشي مطأطأ الرأس، وأعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث».

وتابع الصدر: «كما خرجت عن سلميتها ثورة تشرين، وانتقدتها، أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري».

ووجه مقتدى الصدر، الشكر للقوات الأمنية التي «وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف، خلال الاشتباكات التي تشهدها المنطقة الخضراء منذ أمس الأول».

بدوره، طالب القيادي بـ«التيار الصدري» صالح محمد العراقي، الفصائل المسلحة بالانسحاب من المنطقة الخضراء لتأخذ القوات الأمنية زمام الأمور فوراً.

وأضاف في رسالة منفصلة لأنصار الصدر: «أيها الثوار السّلميون قد وفّيتم وكفّيتم ولن نسمح بالتعدّي عليكم فأنتم حماة الإصلاح، ولن نسمح بفساد جديد يقوده الفاسدون، شكراً لكم».

أنصار التيار الصدري يزيلون خيم الاعتصامات من أمام مبنى البرلمان (رويترز)

وقرر «الإطار التنسيقي»، إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء.

ولمدة 18 ساعة شهدت بغداد احتجاجات واشتباكات وفوضى أمنية خلفت ما لا يقل عن 30 قتيلاً وأكثر من 400 جريح وفق مصادر طبية، منذ أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائياً.

سياسياً، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن الجهود القائمة لدعم مسارات الحوار بين القوى السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن صالح قوله خلال الاتصال، أن «الجهود القائمة لدعم مسارات الحوار بين القوى السياسية، وصولاً إلى حلول تضمن سلامة العراق والعراقيين».

كما رحب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدعوة زعيم «التيار الصدري» للمتظاهرين بالتهدئة والانسحاب من المنطقة الخضراء.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر «تويتر»، إن «دعوة مقتدى الصدر إلى إيقاف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي».

وأضاف أن «كلمة الصدر تُحمِّل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في تغريدة على «تويتر»: «شكراً لكم مقتدى الصدر، فموقفكم بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير».

في غضون ذلك، أعلن «تحالف السيادة» أمس، دعمه لأي قرار بحلّ البرلمان وإعادة الانتخابات.

وقال التحالف في بيان: «نعلن دعمنا لأي قرار بحل البرلمان وإعادة الانتخابات أو أي صيغة تعيد الاستقرار».

إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، تأجيل عقد الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعاوى المعروضة عليها».

وأضاف البيان، أن «ذلك جاء بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة عقب الأحداث والاشتباكات التي شهداها بغداد منذ أمس الأول».

إلى ذلك، أكد الخبير وأستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، أن من تداعيات اعتزال مقتدى الصدر للعمل السياسي، الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد والضغط الذي يمارسه ضد خصومه وترك الخيار لأتباعه للنزول إلى الشارع. وقال البدراني في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «هذه الخطوة من الصدر تبدو أكثر تطوراً لمرحلة انسحاب التيار الصدري من البرلمان في 13 حزيران الماضي».

وأشار إلى أن الأمور في العراق اتجهت نحو الخطر وزعزعة الأمن الداخلي.

بدوره، أشار المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز القرار» في العراق حيدر الموسوي، إلى أن «بوادر الحرب الأهلية بدت واضحة خلال اليومين الماضيين».

وأشار موسوي في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن «المساحة بدأت تضيق ولغة الحوار أصبحت مقطوعة وما حدث هو المواجهة بين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وما بين قوات أمنية وقد يكون فيها أطراف من الإطار التنسيقي، ونستطيع القول إنها كادت أن تكون بوادر لحرب أهلية».