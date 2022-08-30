«القيادة اليمني» يبحث مع التحالف العربي مسار الهدنة

عدن (الاتحاد)

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أمس، مع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية مطلق الأزيمع، تقييم مسار الهدنة الأممية القائمة وخروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن العليمي والأزيمع تطرقا خلال اجتماعهما إلى التزام الجيش اليمني المستمر بضبط النفس، حرصاً على إنجاح الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وكانت اللجنة العسكرية الحكومية علقت مشاركتها في محادثات عمّان مع ميليشيات الحوثي حتى إشعار آخر. وذكرت «سبأ» أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز الرقابة على الخروقات وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد.