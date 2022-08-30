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تقرير حقوقي: 17 ألف مختطف من طرف الحوثيين خلال 8 سنوات

تقرير حقوقي: 17 ألف مختطف من طرف الحوثيين خلال 8 سنوات
31 أغسطس 2022 02:20

عدن (الاتحاد)

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كشفت إحصائيات حقوقية، اختطاف ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 17 ألف شخص خلال 8 سنوات في مختلف أنحاء اليمن، مارست بحقهم أشد أنواع التعذيب في أكثر من 650 معتقلًا. 
وتضمن التقرير التوثيقي الذي أطلقته «المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين» وشمل الفترة من سبتمبر 2014 إلى ديسمبر 2021، ملخصاً توضيحيًا عن جميع أماكن الاحتجاز والتعذيب التابعة للميليشيات، موضحًا حالات التعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت في تلك المراكز. 
 وأفاد التقرير بوجود أكثر من 641 سجنًا يديرها الحوثيون منها قرابة 230 من السجون الرسمية والتي احتلتها الميليشيات، ونحو 111 معتقلاً سريًا استحدثتها بداخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى من المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة.

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