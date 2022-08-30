ترخيص عقار جديد للوقاية من «كورونا» وعلاجه

وافقت اليابان على عقار «إيفوشيلد» لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد والوقاية منه، لتصبح أول دولة توافق على هذا الدواء الجديد. وأعلنت شركة «أسترازينيكا»، المنتجة للعقار، أن دواءها «إيفوشيلد» (Evusheld)، وهو مركب من أجسام مضادة، طويل المفعول، وتمت الموافقة عليه في اليابان لكل من الوقاية قبل التعرض للفيروس، وكذا لعلاج أعراض المرض. يعد هذا القرار أول موافقة في الأسواق العالمية على عقار «إيفوشيلد» كعلاج لكوفيد-19. ومنحت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان موافقة خاصة للعقار للاستخدام الطارئ مع البالغين والمراهقين من عمر 12 عاماً فأكبر والذين لا يقل وزنهم عن 40 كيلوجراماً. ووافقت الوزارة على إعطاء «إيفوشيلد» للأشخاص الذين ينصح بعدم تناولهم لقاح فيروس كورونا والذين ربما تكون لديهم استجابة غير كافية للقاح كوفيد-19 نتيجة أوجه قصور مناعي.