الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«اليونسكو» تدعم إدراج أوديسا بقائمة التراث العالمي

سيدة أمام منزل تعرض للقصف في مدينة دونيتسك جنوب أوكرانيا (رويترز)
31 أغسطس 2022 02:20

باريس (وكالات) 

أخبار ذات صلة
قافلة لوكالة الطاقة الذرية تنطلق نحو محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
أوكرانيا ستطلب إدراج أوديسا على قائمة التراث العالمي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، أمس، دعمها محاولة من أوكرانيا لإدراج مدينة أوديسا الساحلية على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي.
وقالت «اليونسكو»، بعد اجتماع وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو مع المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في مقر الوكالة بباريس، إنها حشدت خبراء لدعم أوكرانيا حتى يمكن فحص الترشيح، بشكل عاجل، من قبل الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي.
وأضافت «اليونسكو» أنها تريد أيضاً إدراج أوديسا على قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر، وكذلك موقعي التراث العالمي كييف ولفيف، المعرضين للخطر أيضاً.
وقالت «اليونسكو» إن ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود يبعد بضع عشرات من الكيلومترات عن خط المواجهة، وقد تعرض بالفعل لقصف مدفعي. وفي الشهر الماضي، جرى تدمير جزء من السقف الزجاجي الكبير والنوافذ في متحف أوديسا للفنون الجميلة، الذي جرى افتتاحه في عام 1899.
وأعلنت كييف، أمس، أنها ستتقدم بطلب لإدراج الوسط التاريخي لأوديسا، المشهور بطرازه المعماري، لكنه «تضرر بالقصف» و«يقع على بعد عشرات الكيلومترات فقط من خط التماس» مع الجيش الروسي، على قائمة التراث العالمي. وقال تكاتشينكو: «إن أوديسا في خطر الآن، ونشهد قصفاً متكرراً».
وتعتبر المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود، المشهورة بدرجها الضخم، استراتيجية في النزاع وتعرضت للقصف الروسي مرات عدة.
وإدراج المدينة على قائمة التراث العالمي، «سيمنع على الأرجح مزيد من القصف على أوديسا»، حسبما أفاد الوزير.

اليونسكو
أوديسا
أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
آخر الأخبار
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة صرافة عاملة في الدولة
اليوم 11:37
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو دولارين
اليوم 11:31
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
الرياضي
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
اليوم 11:28
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©