الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

غوتيريش يتوجه الأسبوع المقبل إلى باكستان

غوتيريش يتوجه الأسبوع المقبل إلى باكستان
31 أغسطس 2022 02:20

نيويورك (أ ف ب)
 
يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكستان الأسبوع المقبل، تضامناً مع ضحايا الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب البلاد، حسبما أعلن المتحدث باسمه أمس.
وقال ستيفان دوجاريك للصحافيين: «بالنظر إلى الوضع المأسوي الذي يواجه ملايين الرجال والنساء والأطفال المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة في باكستان، سيسافر الأمين العام إلى البلاد الأسبوع المقبل في زيارة تضامنية».
ومن المقرر أن يصل إلى إسلام أباد في 9 سبتمبر، قبل أن يتوجه إلى «المناطق الأكثر تضرراً من هذه الكارثة المناخية غير المسبوقة»، حيث سيلتقي بشكل خاص العائلات النازحة ومنظمات الإغاثة العاملة هناك.
وأمام هذه الكارثة، أكد غوتيريش، أمس، عند إطلاقه نداء للحصول على تبرّعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان، ضرورة مكافحة الاحتباس الحراري.
وتسببت الأمطار المستمرة في باكستان، منذ يونيو، بأعنف فيضانات في أكثر من عقد أغرقت ثلث مساحة البلاد، وأودت بأكثر من 1100 شخص.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان
«زايد للأعمال الخيرية» تقدم مساعدات إغاثية إلى الشعب الباكستاني
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
باكستان
الفيضانات
آخر الأخبار
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة صرافة عاملة في الدولة
اليوم 11:37
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو دولارين
اليوم 11:31
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
الرياضي
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
اليوم 11:28
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©