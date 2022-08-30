غوتيريش يتوجه الأسبوع المقبل إلى باكستان

نيويورك (أ ف ب)



يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكستان الأسبوع المقبل، تضامناً مع ضحايا الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب البلاد، حسبما أعلن المتحدث باسمه أمس.

وقال ستيفان دوجاريك للصحافيين: «بالنظر إلى الوضع المأسوي الذي يواجه ملايين الرجال والنساء والأطفال المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة في باكستان، سيسافر الأمين العام إلى البلاد الأسبوع المقبل في زيارة تضامنية».

ومن المقرر أن يصل إلى إسلام أباد في 9 سبتمبر، قبل أن يتوجه إلى «المناطق الأكثر تضرراً من هذه الكارثة المناخية غير المسبوقة»، حيث سيلتقي بشكل خاص العائلات النازحة ومنظمات الإغاثة العاملة هناك.

وأمام هذه الكارثة، أكد غوتيريش، أمس، عند إطلاقه نداء للحصول على تبرّعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان، ضرورة مكافحة الاحتباس الحراري.

وتسببت الأمطار المستمرة في باكستان، منذ يونيو، بأعنف فيضانات في أكثر من عقد أغرقت ثلث مساحة البلاد، وأودت بأكثر من 1100 شخص.