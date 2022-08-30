رئيس وزراء العراق يلوّح بإعلان خلو منصبه

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمر الوضع الحالي في بلاده. وشدد الكاظمي، في كلمة للشعب العراقي، "أحذر من هنا إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التأريخ". وأكد على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، معلنا تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين". يأتي خطاب رئيس الوزراء العراقي إثر توترات أدت إلى أعمال عنف هي الأشد دموية في العاصمة بغداد منذ سنوات. في وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في خطاب متلفز، إن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد عوضاً من السجال السياسي أو التصادم والتناحر". أسفرت الاشتباكات، التي استمرت 24 ساعة، عن مقتل 30 شخصا وإصابة 570 آخرين. وانتهت هذه الاشتباكات بانسحاب أنصار مقتدى الصدر من المنطقة الخضراء في بغداد بعد أن أمهلهم ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات. وندّد الصدر باستخدام العنف بعد مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية وفصائل أخرى.