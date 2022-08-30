الرئيس التونسي: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية

الرئيس التونسي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بالشرق الأدنى
30 أغسطس 2022 22:31
التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بالشرق الأدنى باربارا ليف التي تقوم بزيارة لتونس. وأصدرت الرئاسة التونسية بياناً إثر اللقاء، طالب من خلاله الرئيس التونسي "السلطات الأميركية أن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع". وجاء في البيان أيضا "جدد الرئيس تمسك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية". وأشار بيان الرئاسة التونسية إلى أن اللقاء بين سعيد والمسؤولة الأميركية "كان فرصة أوضح فيها رئيس الجمهورية عديد المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفند خلالها عديد الادعاءات التي تروج لها أطراف معلومة". نظمت تونس في يوليو الماضي استفتاء على الدستور الجديد. وقد نالت الوثيقة المصادقة من الشعب. وستنظم البلاد انتخابات برلمانية. وأوضحت الرئاسة التونسية أن اللقاء "كان مناسبة، أيضا، لتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها".