أوكرانيا ستطلب إدراج أوديسا على قائمة التراث العالمي

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستتقدم بطلب لإدراج الوسط التاريخي لمدينة أوديسا، المشهور بطرازه المعماري، على قائمة التراث العالمي، بحسب بيان صادر عن «اليونسكو».

استقبلت المديرة العامة لـ«اليونسكو» أودري أزولاي، وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس وأعلنت أن أوكرانيا ستتقدم بطلب لإدراج الوسط التاريخي لأوديسا "المعترف به والمدرج على الصعيد الوطني".

وقال تكاتشينكو "إن أوديسا في خطر الآن. ونشهد قصفا متكرراً".

وأضاف "إذا أغمضت عينيك وتخيلت أحياء في باريس أو نيس أو مرسيليا، فبإمكانك أن تتخيل أوديسا، وهي مدينة ساحلية أيضاً ومهندسوها يتحدرون من فرنسا وإيطاليا بشكل أساسي. إن مخطط الوسط التاريخي فريد حقاً وأوروبي للغاية، مع جادات عدة محاطة بالأشجار والعديد من المعالم التي تظهر تاريخ أوكرانيا".

تعرضت المدينة، الساحلية المطلة على البحر الأسود، المشهورة بدرجها الضخم، للقصف منذ اندلاع الأزمة الحالية.

وذكر بيان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) "في 24 يوليو 2022، دُمر جزء من السقف الزجاجي الكبير ونوافذ متحف الفنون الجميلة الذي افتتح عام 1899".

وأضافت المنظمة "لقد حشدت (اليونسكو) بالفعل خبراء دوليين لتقديم الدعم الفني لأوكرانيا من أجل درس هذا الترشح من قبل الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي بشكل عاجل، بهدف إدراجه على قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر".

واعتبر وزير الثقافة الأوكراني "أنها لفتة مهمة واعتراف بأهمية الوسط التاريخي لأوديسا" الذي لا يشكل جزءا "من التراث الأوكراني فحسب، بل من التراث العالمي".

وأعلنت أزولاي أن «اليونسكو» ستعزز وسائل دعمها لمدينة أوديسا، لا سيما "تمويل إصلاح الأضرار التي لحقت بمتحف الفنون الجميلة ومتحف الفن المعاصر" و"دعم رقمنة ما لا يقل عن ألف عمل فني موجود في أوديسا، بالإضافة إلى الصندوق الوثائقي لأرشيف الدولة في أوديسا" وتسليم معدات جديدة لحماية الممتلكات الثقافية في الموقع. أخبار ذات صلة «اليونسكو» تدعم إدراج أوديسا بقائمة التراث العالمي افتتاح «اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية 19» في البرازيل

المصدر: آ ف ب