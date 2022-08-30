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زيلينسكي يلتقي بعثة وكالة الطاقة الذرية في كييف

زيلينسكي يلتقي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
30 أغسطس 2022 20:34

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء في العاصمة كييف، بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي وصلت تمهيداً لزيارة محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت الرئاسة الأوكرانية.
وقال زيلينسكي، خلال اللقاء بحسب فيديو نشره مكتب الرئاسة "نريد أن تعثر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير (العام رافايل) غروسي على طريق عبر ممرات آمنة لتصل إلى المحطة، وأن تقوم بكل ما يمكن فعله لتجنب مخاطر" كارثة نووية.
وأضاف "إنها إحدى أولويات الأمن في أوكرانيا والعالم أجمع بسبب... الخطر الكبير لوقوع انفجار" وكارثة نووية.
وطالب زيلينسكي المجتمع الدولي بأن يحصل من روسيا على "إخلاء كامل للمحطة من السلاح ورحيل جميع العسكريين الروس"، وعودة هذه المنشأة "إلى السيطرة الأوكرانية" مع إقامة "منطقة منزوعة السلاح" حولها.
ومحطة زابوريجيا النووية هي الأكبر في أوروبا حيث تضم ستة مفاعلات تبلغ قدرة كل منها ألف ميغاواط.
وسيطرت عليها القوات الروسية في مارس الماضي واستُهدف موقعها بقصف متكرر تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتنفيذه.

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المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
محطة زابوريجيا النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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