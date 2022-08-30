عشرات القتلى في حصيلة جديدة لاشتباكات بغداد

قتل ثلاثون شخصاً في الاشتباكات التي وقعت في العاصمة العراقية بغداد، بحسب حصيلة جديدة أدلى بها مصدر طبي، وذلك قبل أن تنتهي هذه المواجهات اليوم الثلاثاء. كذلك، أصيب 570 شخصا خلال الاشتباكات التي استمرت 24 ساعة. وانتهت هذه الاشتباكات بانسحاب أنصار مقتدى الصدر من المنطقة الخضراء في بغداد بعد أن أمهلهم ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات. وندّد الصدر باستخدام العنف بعد مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية وفصائل أخرى. كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 23 شخصا وجرح 380 آخرين خلال الاشتباكات. وفور بدء الانسحاب، أعلن الجيش العراقي رفع حظر التجوّل الذي كان قد أعلنه أمس الاثنين.