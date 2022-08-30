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«جازبروم» ستوقف تدفق الغاز عبر «نورد ستريم 1»
أرشيفية
30 أغسطس 2022 19:36
أظهرت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرجر أن عملاق الغاز الروسي جازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا للصيانة لمدة ثلاثة أيام.
وأشارت البيانات إلى أن توقف التدفقات سيبدأ الساعة 0100 بتوقيت جرينتش في 31 أغسطس ويستمر حتى الساعة 0100 بتوقيت جرينتش في الثالث من سبتمبر.
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