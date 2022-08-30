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الملايين يخضعون لإجراءات إغلاق بالصين

الملايين يخضعون لإجراءات إغلاق بالصين
30 أغسطس 2022 19:30

خضع الملايين من سكان الصين مجددا لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد - 19) في الوقت الذي تلتزم فيه بكين باستراتيجيتها الصارمة "صفر كوفيد"، بينما يدخل الوباء عامه الثالث.

وفرضت السلطات إجراءات صارمة حتى على الرغم من تسجيل 349 حالة إصابة جديدة فقط في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) أنه تم فرض حظر تجوال في مدينة داليان الشمالية الشرقية، حيث خضع للحظر نحو نصف السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة.

وفى الوقت ذاته، فرضت مدينتا تشنجده وشيجياتشوانج القريبتان من بكين حظر تجوال خضع له عدد غير محدد من السكان.

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المصدر: وكالات
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