الأمم المتحدة تناشد المانحين مساعدة باكستان لمواجهة الفيضانات
منطقة سكنية غارقة تحت مياه الفيضانات في باكستان
30 أغسطس 2022 19:25
ناشدت الأمم المتحدة الدول المانحة، اليوم الثلاثاء، تقديم 160 مليون دولار أميركي لمساعدة باكستان بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات غير مسبوقة. أسفرت الفيضانات العارمة عن مقتل أكثر من 1100 شخص وتسببت في معاناة 33 مليوناً ودمرت منازل وشركات وبنية تحتية ومحاصيل. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة بالفيديو بثت في إسلام آباد وجنيف لإطلاق نداء المساعدة "باكستان غارقة اليوم في المعاناة". وأضاف أن حجم احتياجات البلاد يتطلب اهتماماً عالمياً في ظل اضطرار الملايين إلى ترك منازلهم ومدارسهم والدمار الذي لحق بالمرافق الصحية وسبل العيش. وقالت وكالة إدارة الكوارث، التي تديرها الدولة في بيان، إن ما يقرب من 300 شخص من بينهم سياح تقطعت بهم السبل ونُقلوا جوا في شمال باكستان، مضيفة أنه تم نقل أكثر من 50 ألف شخص إلى ملجئين حكوميين في الشمال الغربي. وزار قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، وادي سوات الشمالي وتفقد سير عمليات الإنقاذ والإغاثة. وصرح باجوا للصحفيين بأن عمليات الإنقاذ والإغاثة قد تنتهي، لكن "عمليات إعادة التأهيل والبناء ستستغرق وقتا طويلا".