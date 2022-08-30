الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة تناشد المانحين مساعدة باكستان لمواجهة الفيضانات

منطقة سكنية غارقة تحت مياه الفيضانات في باكستان
30 أغسطس 2022 19:25

ناشدت الأمم المتحدة الدول المانحة، اليوم الثلاثاء، تقديم 160 مليون دولار أميركي لمساعدة باكستان بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات غير مسبوقة.
أسفرت الفيضانات العارمة عن مقتل أكثر من 1100 شخص وتسببت في معاناة 33 مليوناً ودمرت منازل وشركات وبنية تحتية ومحاصيل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة بالفيديو بثت في إسلام آباد وجنيف لإطلاق نداء المساعدة "باكستان غارقة اليوم في المعاناة".
وأضاف أن حجم احتياجات البلاد يتطلب اهتماماً عالمياً في ظل اضطرار الملايين إلى ترك منازلهم ومدارسهم والدمار الذي لحق بالمرافق الصحية وسبل العيش.
وقالت وكالة إدارة الكوارث، التي تديرها الدولة في بيان، إن ما يقرب من 300 شخص من بينهم سياح تقطعت بهم السبل ونُقلوا جوا في شمال باكستان، مضيفة أنه تم نقل أكثر من 50 ألف شخص إلى ملجئين حكوميين في الشمال الغربي.
وزار قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، وادي سوات الشمالي وتفقد سير عمليات الإنقاذ والإغاثة.
وصرح باجوا للصحفيين بأن عمليات الإنقاذ والإغاثة قد تنتهي، لكن "عمليات إعادة التأهيل والبناء ستستغرق وقتا طويلا".

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان
«زايد للأعمال الخيرية» تقدم مساعدات إغاثية إلى الشعب الباكستاني
المصدر: رويترز
باكستان
فيضانات
سيول
مساعدات
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو دولارين
اليوم 11:31
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
الرياضي
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
اليوم 11:28
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©