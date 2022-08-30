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75 قتيلاً وآلاف المتضررين جراء أمطار غزيرة في النيجر

75 قتيلاً وآلاف المتضررين جراء أمطار غزيرة في النيجر
30 أغسطس 2022 18:33

لقي 75 شخصا حتفهم وتضرر أكثر من ألف آخرين جراء الأمطار القوية التي تهطل على النيجر منذ يونيو وأخرى مرتقبة في سبتمبر القادم، على ما أفادت الثلاثاء سلطات البلاد ذات المناخ الجاف عادة.
حتى 28 أغسطس، قتل 75 شخصا من بينهم 54 بسبب انهيارات لحقت بمنازلهم بينما غرق 21.
وتضرر أكثر من 108 آلاف شخص وأصيب 102 بجروح، وفقا للأرقام التي كشفت عنها الحماية المدنية لوكالة فرانس برس.
ومن بين أكثر المناطق تضررا، مرادي (وسط الجنوب) مع ثلاثين قتيلا وزيندير (وسط شرق) مع 23 قتيلا.
كما دمرت مياه الأمطار أو أتلفت أكثر من 12700 مسكن وتسببت في تدمير مراكز للعلاج ومخازن القمح.
وأكدت الحكومة وشركاؤها على أنها قامت بتوزيع أكثر من 628 طنًا من الحبوب للمتضررين.
وأعلنت هيئة الأرصاد عن أمطار طوفانية في البلاد متوقعة بنهاية سبتمبر.
في العاصمة نيامي، هناك مخاوف من حدوث فيضان لنهر النيجر في الأيام القادمة، بسبب مستوى المياه الذي "يرتفع بسرعة كبيرة نحو مستوى التأهب"، وفقا لهيئة حوض النيجر.
وتتسبب الأمطار القوية في العاصمة التي يسكنها مليونا نسمة، في سيلان قوي وقاتل لمياه النهر.
أصبح موسم الأمطار مميتا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في المناطق الصحراوية الشمالية، على الرغم من قصر مدته البالغة من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

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