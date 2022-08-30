الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الفاتيكان يوضح موقف البابا فرنسيس من النزاع في أوكرانيا

الفاتيكان يوضح موقف البابا فرنسيس من النزاع في أوكرانيا
30 أغسطس 2022 18:29

أوضح الفاتيكان الثلاثاء موقف البابا فرنسيس من النزاع في أوكرانيا، منددا بما اعتبره "حربا همجية شنتها روسيا"، وذلك بعد تصريح عن ابنة مفكر روسي أزعج الدبلوماسية الأوكرانية.
وقال الكرسي الرسولي في بيان إن "كلمات الأب الأقدس حول هذا الموضوع المأسوي ينبغي قراءتها بوصفها صوتا يعلو دفاعا عن الحياة الانسانية والقيم المرتبطة بها، وليس بوصفها موقفا سياسيا".
تحدث البابا فرنسيس الاربعاء الماضي عن "هذه الشابة المسكينة التي قضت بسبب قنبلة تحت سيارتها في موسكو"، في إشارة الى الصحافية داريا دوغينا (29 عاما) ابنة القومي الكسندر دوغين المؤيد  للحرب في  أوكرانيا.
واثارت هذه العبارة استياء السلطات الأوكرانية. واعتبر سفيرها لدى الكرسي الرسولي أندريه يوراش أن ما قاله البابا "مخيب للآمال"، لافتا الى أنه لا يمكن المساواة "بين المعتدي والضحية".
وفي اليوم التالي، استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية سفير الفاتيكان في كييف.
وأضاف بيان الفاتيكان الثلاثاء "أما بالنسبة الى الحرب المستعرة في أوكرانيا والتي شنتها روسيا الاتحادية، فإن مداخلات الأب الأقدس واضحة لجهة إدانتها بوصفها ظالمة ومرفوضة وهمجية ولا مبرر لها وبغيضة".
وفي نهاية يوليو، كرر البابا فرنسيس "رغبته" في التوجه إلى كييف، ولكن من دون أي معلومات إضافية عن موعد هذه الزيارة المحتملة.
ويتوجه البابا (85 عاما) منتصف سبتمبر إلى كازاخستان للمشاركة في مجمع لمسؤولين دينيين كان متوقعا أن يشارك فيه أيضا البطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل. لكن بطريركية موسكو نفت هذا الأمر لوكالة ريا نوفوستي للانباء.

المصدر: آ ف ب
الفاتيكان
بابا الفاتيكان
آخر الأخبار
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو دولارين
اليوم 11:31
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
الرياضي
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
اليوم 11:28
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©