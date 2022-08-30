السعودية تؤكد دعمها لاستقرار العراق

دعت السعودية جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق، اليوم الثلاثاء، إلى "الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدراته ومكتسباته وشعبه".
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إنها" تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في العراق الشقيقة"، معربةً "عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين".
وأعلنت السعودية دعمها لـ "كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي".
وحثت المملكة "جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي الشقيق، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها".