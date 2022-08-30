تحقيق ولاية جورجيا بحق ترامب يمثل أكبر تهديد له

فاقمت جلسات في الكونغرس بُثت في ساعات الذروة ومداهمة غير مسبوقة لمكتب التحقيقات الفدرالي لدارته الضغوط على دونالد ترامب، لكن محللين يرون أن تحقيقا رئيسيا تجريه ولاية جورجيا قد يتسبب في سقوط الرئيس السابق.
تتكثف التحقيقات بشأن مساعي ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية التي خسر فيها أمام جو بايدن بأقل من 12 ألف صوت، بموازاة سعيه الترشح للمرة الثالثة للبيت الأبيض في 2024.
فقد رفض نجم تلفزيون الواقع سابقا والبالغ 76 عاما النتائج على الفور، عندما أصبح أول مرشح جمهوري للرئاسة يخسر أصوات جورجيا منذ قرابة ثلاثة عقود.
لكن بعد ثلاث عمليات فرز لأصوات الناخبين وفشل العديد من الدعاوى القضائية، لم تخرج إلى السطح أي أدلة على تزوير انتخابي في الولاية الحاسمة.
ويعتقد ديفيد فرينش، المحامي السابق الذي أصبح معلقا محافظا، أن ترامب يواجه ملفا جنائيا على خلفية أحداث 2021 لكنه يعتقد منذ فترة طويلة أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه ترامب يكمن في جورجيا.
وقال في حديث مؤخرا على بث بودكاست لبرنامج العمود الخامس المعني بالشؤون الخارجية "يمكن أخذ بعض القوانين الجنائية، سواء في جورجيا أو على المستوى الفدرالي، ومطابقتها إلى حد كبير مع سلوكه".
وأضاف "دعني أن أقول: لو كان (ترامب) مسؤولا أمنيا في بلدة صغيرة واتصل بمفوض انتخابات المقاطعة المحلية وقال: أنا بحاجة إلى 50 صوتا إضافية وإلا كما تعلم، قد يُقبض عليك - لتمت إدانته. ... لكنه الرئيس السابق للولايات المتحدة. وتوجيه الاتهام له مسألة كبيرة جدا. ولا أعرف إن كان سيحصل ذلك، لكن جورجيا تمثل دائما بالنسبة لي أكبر خطر عليه".