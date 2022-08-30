الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تحقيق ولاية جورجيا بحق ترامب يمثل أكبر تهديد له

تحقيق ولاية جورجيا بحق ترامب يمثل أكبر تهديد له
30 أغسطس 2022 18:01

فاقمت جلسات في الكونغرس بُثت في ساعات الذروة ومداهمة غير مسبوقة لمكتب التحقيقات الفدرالي لدارته الضغوط على دونالد ترامب، لكن محللين يرون أن تحقيقا رئيسيا تجريه ولاية جورجيا قد يتسبب في سقوط الرئيس السابق.

تتكثف التحقيقات بشأن مساعي ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية التي خسر فيها أمام جو بايدن بأقل من 12 ألف صوت، بموازاة سعيه الترشح للمرة الثالثة للبيت الأبيض في 2024.

فقد رفض نجم تلفزيون الواقع سابقا والبالغ 76 عاما النتائج على الفور، عندما أصبح أول مرشح جمهوري للرئاسة يخسر أصوات جورجيا منذ قرابة ثلاثة عقود.

لكن بعد ثلاث عمليات فرز لأصوات الناخبين وفشل العديد من الدعاوى القضائية، لم تخرج إلى السطح أي أدلة على تزوير انتخابي في الولاية الحاسمة.

ويعتقد ديفيد فرينش، المحامي السابق الذي أصبح معلقا محافظا، أن ترامب يواجه ملفا جنائيا على خلفية أحداث 2021 لكنه يعتقد منذ فترة طويلة أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه ترامب يكمن في جورجيا.

وقال في حديث مؤخرا على بث بودكاست لبرنامج العمود الخامس المعني بالشؤون الخارجية "يمكن أخذ بعض القوانين الجنائية، سواء في جورجيا أو على المستوى الفدرالي، ومطابقتها إلى حد كبير مع سلوكه".

وأضاف "دعني أن أقول: لو كان (ترامب) مسؤولا أمنيا في بلدة صغيرة واتصل بمفوض انتخابات المقاطعة المحلية وقال: أنا بحاجة إلى 50 صوتا إضافية وإلا كما تعلم، قد يُقبض عليك - لتمت إدانته. ... لكنه الرئيس السابق للولايات المتحدة. وتوجيه الاتهام له مسألة كبيرة جدا. ولا أعرف إن كان سيحصل ذلك، لكن جورجيا تمثل دائما بالنسبة لي أكبر خطر عليه".

أخبار ذات صلة
أميركا تدعم باكستان بـ 30 مليون دولار لمواجهة آثار الفيضانات
«الكولومبي المغمور» مفاجأة «فلاشينج ميدوز»!
المصدر: وكالات
انتخابات
الكونجرس
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو دولارين
اليوم 11:31
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
الرياضي
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
اليوم 11:28
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©