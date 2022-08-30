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انقسام أوروبي بشأن مهمة تدريب القوات الأوكرانية
انقسام أوروبي بشأن مهمة تدريب القوات الأوكرانية
30 أغسطس 2022 17:58
وصل وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لحضور اجتماع غير رسمي في براغ، في ظل انقسام حول خطة لاطلاق مهمة تدريب واسعة للقوات الأوكرانية.
واقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يشارك في استضافة الاجتماع مع الرئاسة التشيكية للتكتل إطلاق هذه المهمة الأسبوع الماضي.
ولم يكُشف عن مزيد من التفاصيل، لكن، وفقاً لبوريل، يمكن تدريب الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ 24 فبراير في دول الاتحاد الأوروبي.
ولا يمكن للاجتماع غير الرسمي اتخاذ قرار ملزم بشأن هذه القضية، لكن بوريل قال في براغ إنه يتوقع أن تؤدي المحادثات إلى "اتفاق سياسي عام وشامل".
وقال للصحافيين "اليوم، آمل أن نحصل على ضوء أخضر سياسي". إلا أن بعض الوزراء كانوا أقل تفاؤلا.
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المصدر: وكالات
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