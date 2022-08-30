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مقتل 40 قروياً في هجمات بشرق الكونجو

مقتل 40 قروياً في هجمات بشرق الكونجو
30 أغسطس 2022 17:56

أكدت محلية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 40 مدنياً في سلسلة هجمات على عدة قرى في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية بين يومي الخميس وأمس الاثنين.

واستهدف مهاجمون أولاً مجموعة من القرويين من إقليم كيفو الشمالي، بعد أن عبروا إلى إقليم إيتوري المجاور للبحث عن أراضٍ صالحة للزراعة بالقرب من نهر إيتوري في 25 أغسطس.

وقال ماثي موباندا سالومون، وهو ممرض في مستشفى بإحدى القرى التي هوجمت، إنه رأى جثث 26 قروياً قتلوا في أحد الهجمات فيما اختطف 76 آخرون.

وأكد تشارلز كيسوبي إندوكادي، حاكم منطقة بابيلا-باكيكو التي تضم القرى التي تعرضت للهجوم، أن المتمردين هاجموا عدة قرى وأن معظم الجثث لم يتم العثور عليها بعد. ولم يرد جيش الكونجو على الفور على طلب للتعليق.

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المصدر: وكالات
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