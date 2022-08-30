ترحيب أممي وعراقي بعد موقف الصدر

رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، يوم الثلاثاء، بدعوة مقتدى الصدر، أنصاره إلى الانسحاب من الشارع، لأجل حقن الدماء، بعدما أودت مواجهات في الشارع إلى وقوع قتلى وجرحى.
وكتبت البعثة الأممية المعروفة اختصارا بـ"يونامي"، في تغريدة على "تيوتر"، "يونامي ترحب بالإعلان المعتدل الأخير لمقتدى الصدر. وكما قلنا بالأمس: ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل".
ويأتي ترحيب الأمم المتحدة، بعدما قال الصدر، يوم الثلاثاء، إنه يتبرأ من عناصر التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الشارع خلال 60 دقيقة.
ورحب رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، بموقف الصدر، قائلا إنه يضع الحلول من أجل منع ما وصفه بـ"الاحتراب العبثي"، فيما كان إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي، قد أجج احتجاجات واسعة في عدد مناطق العراق، يوم الاثنين.
وفي المنحى نفسه، أبدى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ترحيبه بموقف الصدر مخاطبا إياه "موقفكم بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير".