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عربي ودولي

الأردن: نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في العراق

من اشتباكات بغداد
30 أغسطس 2022 16:59

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في العراق.

وأعربت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن أملها في أن يتجاوز «الأشقاء في العراق هذه الأزمة عبر الحوار الوطني، حمايةً لأمن العراق واستقراره ومكتسباته وسلامة مواطنيه ومصالحهم».

وشددت الوزارة على «تضامن المملكة المطلق مع العراق الشقيق وجهوده لحماية أمنه واستقراره اللذين يشكلان ركيزة لأمن واستقرار المنطقة».

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المصدر: وكالات
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