الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكرملين يحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب منع دخول السائحين الروس

الكرملين يحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب منع دخول السائحين الروس
30 أغسطس 2022 16:24

حذر الكرملين الاتحاد الأوروبي من العواقب في حال فرض حظر واسع النطاق على دخول المواطنين الروس للكتلة الاوروبية.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول في موسكو اليوم الثلاثاء إن روسيا لن تدع مثل هذا القرار يمر مرور الكرام، وسوف تحمي مصالح مواطنيها.
وأضاف" هذا قرار خطير للغاية يمكن أن يكون موجها ضد مواطنينا".
وأشار بيسكوف إلى أنه مع ذلك تتبنى دول الاتحاد الأوروبي مواقف مختلفة، في وصفه لما أسماه" بالدوافع المناهضة لروسيا" في بعض العواصم مما يظهر"افتقارا تاما للمنطق".
ويشار إلى أن هناك مناقشات دائرة منذ أيام بشأن ما إذا كان سوف يتم منع الروس من السفر للاتحاد الأوروبي لقضاء العطلات في الوقت الذي يموت فيه مواطنون في أوكرانيا بسبب أعمال موسكو.
وحتى الآن لا توجد سياسة أوروبية موحدة. وتعارض ألمانيا وفرنسا فرض حظر دخول واسع النطاق. في حين توقفت دول مثل جمهورية التشيك عن إصدار تأشيرات سفر جديدة للمواطنين الروس لبعض الوقت الآن.

أخبار ذات صلة
«جازبروم» ستوقف تدفق الغاز عبر «نورد ستريم 1»
انقسام أوروبي بشأن مهمة تدريب القوات الأوكرانية
المصدر: د ب أ
الكرملين
روسيا
آخر الأخبار
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب العالمية بنحو دولارين
اليوم 11:31
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
الرياضي
«حائط ثوري» في تدريبات الريال!
اليوم 11:28
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©