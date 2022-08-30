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الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية طارئة الى السودان

الأردن يرسل طائرة مساعدات إغاثية طارئة الى السودان
30 أغسطس 2022 16:03

 قامت الهيئة الخيرية الأردنية بتجهيز وإرسال طائرة مساعدات إغاثية طارئة إلى السودان بعد الفيضانات التي أصابت 12 ولاية وأدت إلى أضرار كبيرة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) ، إنه "تم التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي/ سلاح الجو، لتجهيز الطائرة وتحميلها بالمواد الإغاثية والغذائية وطرود صحية ومستلزمات أخرى".
وأشارت إلى أنه تم الترتيب مع السلطات السودانية لاستلام هذه المواد من قبل الجهات المختصة ليصار إلى توزيعها على مستحقيها.
وأوضح أمين عام الهيئة الدكتور، حسين الشبلي، أن حمولة الطائرة 10 أطنان من الاحتياجات، سيتم تسليمها للسلطات السودانية.

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