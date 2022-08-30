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وصول أول باخرة محملة بالقمح الأوكراني إلى جيبوتي

وصول أول باخرة محملة بالقمح الأوكراني إلى جيبوتي
30 أغسطس 2022 15:56

وصلت باخرة تحمل 23 ألف طن من الحبوب الأوكرانية استأجرتها الأمم المتحدة الثلاثاء إلى جيبوتي، وهي مخصصة لإثيوبيا.

غادرت الباخرة «برايف كوماندر» ميناء بيفدني في أوكرانيا في 16 أغسطس بعد الاتفاق الموقع في يوليو بين كييف وموسكو بإشراف تركيا ومنظمة الأمم المتحدة، والذي سمح بعمليات تصدير للحبوب الأوكرانية بعد أن كانت متوقفة بسبب الحرب بين البلدين.

وروسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم والتي ترتفع أسعارها بشكل كبير منذ بداية الحرب.

وكتب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلاي على تويتر: «وصلت أول باخرة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل الحبوب الأوكرانية إلى جيبوتي. نفرغ الآن القمح وسنرسله إلى إثيوبيا».

وقال الفرع الإفريقي لبرنامج الأغذية العالمي في تغريدة أخرى إن حملة القمح «ستستخدم لدعم الاستجابة الإنسانية للبرنامج في إثيوبيا حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص من الجوع».

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المصدر: وكالات
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جيبوتي
أوكرانيا
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