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مقتل رجل طعناً خلال كرنفال في لندن

مقتل رجل طعناً خلال كرنفال في لندن
30 أغسطس 2022 14:56

قُتل رجل طعناً مساء الاثنين خلال مهرجان نوتينغ هيل الشعبي في لندن الذي يحتفل بالثقافة الكاريبية وعادت فعالياته بعد إلغائها في العامين الماضيين بسبب الجائحة، على ما أعلنت الشرطة.
وأوضحت شرطة متروبوليتان في العاصمة البريطانية أنها تلقت قرابة الساعة الثامنة مساء (19,00 ت غ) بلاغا عن تعرض رجل في سن 21 عاماً لإصابة جراء الطعن بسكين. وبعد تقديم الإسعافات الأولية له في المكان، نُقل إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في جريمة قتل، وأطلقت نداء إلى العامة لتقديم معلومات، لافتة إلى أن مئات الأشخاص كانوا موجودين في المكان.

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المصدر: وكالات
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