الصين تفرض إغلاقاً على ملايين السكان لمكافحة كورونا

شمل قرر إغلاق فرضته السلطات الصينية نحو 4 ملايين شخص الثلاثاء في مناطق تحيط بالعاصمة بكين لتجنب انتشار وباء كوفيد-19 قبل اجتماع الحزب الشيوعي الصيني الخريف القادم.

ويلازم سكان مدينتي شنغدو وشينال في مقاطعة خبي بيوتهم إلى نهاية الأسبوع بعد ظهور بؤرة للفيروس.

وفُرض على أكثر من 13 مليون شخص في بلدة تي دجان (شمال) الحدودية مع بكين، القيام بتحاليل "بي سي آر" اثر الكشف عن ثماني إصابات بالفيروس خلال يومين.

وتواصل الصين بعكس غالبية الدول الأخرى، تطبيق سياسية صحية صارمة.

تفرض السلطات إغلاقاً موجهاً في مواقع محددة كما تلزم القيام بتحاليل "بي سي آر" في بعض الأماكن كلّ 72 وحتى 48 ساعة وتلوح بامكانية فرض حجر صحي على كل مسافر يتنقل من مقاطعة إلى أخرى.