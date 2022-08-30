رفع حظر التجوال في جميع أنحاء العراق

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قيادة العمليات المشتركة قررت رفع حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، بعد أن دعا مقتدى الصدر مؤيديه إلى الانسحاب من الشوارع.
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أعلنت أمس الاثنين، فرض حظر التجول في كل أرجاء البلاد فيما دعت الأسرة الدولية الأطراف السياسيين العراقيين إلى ضبط النفس والحوار.
وفي حصيلة جديدة من مصدر طبي، قُتل ما لا يقل عن 23 عراقياً بالرصاص منذ الاثنين فيما أصيب 380 شخصا في المواجهات العنيفة في المنطقة الخضراء التي شهدت فوضى عارمة الاثنين بعدما أعلن مقتدى الصدر اعتزاله السياسة "نهائيا".